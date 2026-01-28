Коммунальные службы Жуковского очищают подъезды к детской поликлинике от снега

Коммунальные службы Жуковского 28 января расчищают подъезды и парковки у детской поликлиники на улице Гудкова после снегопада.

В Жуковском коммунальные службы устраняют последствия обильного снегопада. Техника и рабочие задействованы во всех районах города: бригады очищают остановки, пешеходные переходы у социальных объектов и расширяют проезжую часть на центральных улицах.

Мастер дорожного участка МБУ «Городское хозяйство» Сергей Ромашин сообщил, что его бригада убирает снег на подъездах и парковках у детской поликлиники на улице Гудкова, дом 16. На этом участке работают четыре сотрудника, а также бульдозер, погрузчик и два самосвала.

«Для меня важен порядок в городе, а здесь — тем более, детское учреждение. Мы обязательно очищаем парковки, чтобы родителям с детьми было где оставить машину», — пояснил Сергей Ромашин.

Он отметил, что снега выпало много, и работа ведется в напряженном режиме. Сложности возникают из-за припаркованных автомобилей, некоторым водителям требуется помощь, чтобы выехать.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.