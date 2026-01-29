Коммунальные службы Зарайска убирают снег с дорог круглосуточно
Фото - © С.Орлов
В Зарайске коммунальные службы ведут круглосуточную уборку снега после сильного снегопада, вызванного циклоном.
В ночь на 29 января на улицы Зарайска вышли восемь единиц техники, включая тракторы и комбинированные дорожные машины. Коммунальщики очищают и расширяют проезжую часть, чтобы обеспечить проходимость основных дорог к утру.
С трех часов ночи к уборке подключится малый фронтальный погрузчик. Он будет очищать тротуары и пешеходные зоны, чтобы сделать их безопасными для жителей.
Работы по уборке снега продолжатся до улучшения погодных условий. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность на улицах и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.