Коммунальные службы Шаховской очищают поселок от рекордного снегопада

сегодня в 15:18

Снежный циклон обрушился на Шаховскую 29 января, коммунальные службы округа работают в усиленном режиме.

Сильный снегопад продолжается в Шаховской с начала недели. Коммунальные службы округа задействовали пять единиц снегоуборочной техники и десять рабочих для расчистки улиц и общественных пространств.

Работники МБУ «Благоустройство Шаховская» очищают площадь возле администрации, пешеходные переходы, лавочки и памятники. Тяжелая техника вывозит скопившиеся сугробы из центра поселка.

Сотрудник коммунальной службы Дмитрий Попов отметил, что за три года работы впервые сталкивается с таким продолжительным снегопадом и таким объемом осадков.

«Мы всегда поддерживаем друг друга. Если где-то снегоуборщик не проходит, на помощь приходят коллеги с лопатами», — сообщил Дмитрий Попов.

Работы по уборке снега продолжаются в круглосуточном режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.