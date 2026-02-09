Коммунальные службы продолжают убирать снег в Балашихе 9 и 10 февраля

В Балашихе 9 и 10 февраля продолжается комплексная уборка снега на улицах Лукино и Дмитриева в микрорайоне Алексеевская роща, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Балашиха продолжается ликвидация последствий сильного снегопада. Коммунальные службы в усиленном режиме очищают проезжие части и обеспечивают безопасное движение транспорта и пешеходов.

Комплексная уборка снега проводится 9 и 10 февраля на улицах Лукино и Дмитриева в микрорайоне Алексеевская роща. Для удобства жителей организована временная парковка, куда можно переставить автомобили из зоны уборки. Расписание и маршруты движения автобусов остаются без изменений.

В работах задействовано более 139 единиц специализированной техники, включая комбинированные дорожные машины, МТЗ, экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы и фронтальные погрузчики. В уборке участвуют свыше 1140 дорожных рабочих и дворников. Проезжие части обрабатывают противогололедными материалами для повышения безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.