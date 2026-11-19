Подольские коммунальные службы с раннего утра 18 ноября приступили к уборке снега: расчищали дороги, тротуары, общественные пространства и дворы во всех микрорайонах округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

На расчистке региональных и муниципальных дорог, придомовых территорий задействованы более 400 человек и порядка 80 единиц техники: снегопогрузчики, тракторы, комбинированные дорожные машины и погрузчики.

Специалисты трудились на улицах Багратиона, Циолковского, Комсомольской, Вокзальной, Давыдова, проспекте Ленина и в Парадном проезде.

На данный момент работа продолжается и на других локациях. В первую очередь очищают подъезды к школам, детским садам и поликлиникам, основные магистрали, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта.

«При необходимости будут оперативно привлечены дополнительные силы и техника из резерва. Прошу пешеходов и автолюбителей быть внимательными и осторожными. На дорогах возможны гололед и снежный накат», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Номер горячей линии: 8-495-663-99-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.