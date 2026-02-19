Коммунальные службы Подольска ликвидируют последствия снегопада в центре города

В связи с обильными снегопадами, вызванными очередным циклоном, городской округ постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Сегодня утром коммунальные службы провели масштабную уборку в сквере Поколений и сквере Спасателей.

Сотрудники Подольского комбината благоустройства расчищали территории при помощи трактора МТЗ-82 и двух мини-тракторов. Вручную с лопатами работали шесть дворников. Основной объем работ уже выполнен, благодаря чему жители могут свободно передвигаться по центральной части города.

Интенсивная уборка снега продолжится и в ночное время, с особым вниманием к основным магистралям. Перед управляющими компаниями поставлена задача оперативно очищать от снега и обрабатывать противогололедными материалами придомовые территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.