Коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада

Коммунальные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности из-за циклона с мокрым снегом и сильным ветром, который накрыл регион в конце апреля. На улицы вышли более 500 единиц техники и 4,5 тыс. дворников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Циклон принес в Подмосковье мокрый снег и порывистый ветер. За ночь на дворовых территориях и муниципальных дорогах образовались снежные заносы, тротуары покрылись наледью.

С утра на линии работают около 500 единиц специализированной техники. Дворники приступили к уборке закрепленных территорий с 6:00. В первую очередь специалисты очищают входные группы подъездов и тротуары. Всего задействовано 4,5 тыс. человек.

«Мы начали подготовку к этому снегопаду с выходных. Сегодня с 5 утра на улицы региона вышло более 500 единиц спецтехники и 4,5 тыс. дворников. Если температура будет отрицательной, приступим к противогололедной обработке дорог и дворов. Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега зафиксировано 75 случаев падения деревьев. В МБУ мобилизованы бригады, в течение суток мы полностью устраним эти ситуации и расчистим территории», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Бригады также расчищают внутридворовые проезды и муниципальные дороги от снега, убирают поваленные деревья и крупные ветки. Все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. Жителей просят не парковать автомобили вблизи деревьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.