Коммунальные службы Подмосковья начали подготовку к 9 Мая
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области в преддверии 80-летия Дня Победы обновят и отремонтируют памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
2025 год объявлен президентом — Годом защитника Отечества.
В числе запланированных мероприятий:
- капитальный и текущий ремонт мемориалов;
- покраска и ремонт ограждений;
- установка новых малых архитектурных форм;
- ремонт бортового камня;
- промывка и очистка металлических поверхностей памятников, мемориальных досок;
- очистка от мусора и благоустройство прилегающей территории.
Так, до 30 апреля в нормативное состояние специалисты службы содержания территорий приведут в порядок 11 памятников в Мытищах.
В Воскресенске обновят 45 памятников.
В Коломне планируется отреставрировать 112 памятников и мемориальных знаков участникам ВОВ.
Важно, что после ремонта все памятники сохранят свой исторический вид, специалисты используют для ремонта материалы в точном соответствии с первоначальным проектом объектов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.