Коммунальные службы Подмосковья начали подготовку к 9 Мая

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На территории Московской области в преддверии 80-летия Дня Победы обновят и отремонтируют памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

2025 год объявлен президентом — Годом защитника Отечества.

В числе запланированных мероприятий:

капитальный и текущий ремонт мемориалов;

покраска и ремонт ограждений;

установка новых малых архитектурных форм;

ремонт бортового камня;

промывка и очистка металлических поверхностей памятников, мемориальных досок;

очистка от мусора и благоустройство прилегающей территории.

Так, до 30 апреля в нормативное состояние специалисты службы содержания территорий приведут в порядок 11 памятников в Мытищах.

В Воскресенске обновят 45 памятников.

В Коломне планируется отреставрировать 112 памятников и мемориальных знаков участникам ВОВ.

Важно, что после ремонта все памятники сохранят свой исторический вид, специалисты используют для ремонта материалы в точном соответствии с первоначальным проектом объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.