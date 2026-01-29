Коммунальные службы Лыткарина убирают снег на автобусных маршрутах ночью

сегодня в 16:03

Коммунальные службы Лыткарина в ночь на 29 января вышли на уборку снега, уделяя особое внимание маршрутам автобусов и основным городским дорогам.

В ночь на 29 января в Лыткарине коммунальные службы начали уборку снега после сильного циклона, который принес в Подмосковье большое количество осадков. Работы велись круглосуточно в соответствии с установленным регламентом.

Тракторы расчищали дороги, чтобы предотвратить образование ледяной корки, а также обрабатывали проезжую часть специальными реагентами. С утра сотрудники приступили к уборке главных городских улиц: Первомайской, Лесной, Песчаной, Колхозной и Набережной.

Особое внимание уделялось маршрутам движения автобусов для обеспечения их регулярной работы. После этого рабочие очищали подъезды жилых домов, лестницы, подходы к мусорным контейнерам, пешеходные зоны и дворы.

Начальник отдела содержания дворовых территорий МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» Сергей Кокорев отметил, что сотрудники работают без перерывов, чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей и автомобилистов. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад сохранится до обеда. Водителям рекомендовано пользоваться общественным транспортом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.