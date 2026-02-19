Коммунальные службы Лобни усилили уборку из-за снегопада

Коммунальные службы Лобни 19 февраля перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. С раннего утра на улицах округа задействованы все силы и техника, в приоритете — центральные дороги и маршруты общественного транспорта.

Первая смена рабочих вышла на маршруты в 4:00. Спецтехника обрабатывает магистрали по утвержденной схеме. Работы ведутся на улице Ленина, Рогачевском шоссе, Северном обходе Лобни, а также на Текстильной, Промышленной и Железнодорожной улицах. В приоритете — расчистка остановок и подходов к школам, больницам и детским садам.

По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки ожидаются в ближайшие часы, улучшение погодных условий прогнозируется к вечеру. После 13:00 к уборке приступит вторая смена рабочих. Особое внимание уделяют выездам на Дмитровское шоссе и территории в районе станции Лобня.

Жителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок и соблюдать осторожность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.