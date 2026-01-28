Коммунальные службы Лобни помогли расчистить снег у пожарной части №82

В Лобне продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Особое внимание уделили территории пожарно-спасательной части №82, где коммунальные службы предоставили трактор для расчистки парковки и проездов.

Сначала техника убрала центральную часть территории и подъездные пути. Затем сотрудники пожарной части с лопатами помогли сгребать снег к трактору, что ускорило процесс уборки. Обычно огнеборцы справляются с расчисткой самостоятельно, используя лопаты и скребки.

«Перед разводом караула, в пять-шесть утра, мы обязательно убираем территорию. Если снегопады слабые, хватает одной уборки. А при таких снегопадах, как сейчас, выходим по три раза в день: утром, в обед и вечером. Бывает, что и четыре», — рассказал помощник начальника караула, старшина внутренней службы Алексей Тимофеев.

Утренняя расчистка необходима для обеспечения свободного выезда пожарных машин. Также убирается снег на задней автостоянке части. Полный цикл работ занимает от 30 до 40 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.