Коммунальные службы Люберец оперативно убирают снег после обильных осадков

Фото - © Помимо графика уборки в работу в приоритетном порядке берут и обращения жителей в чате Люберцы+Дзержинский./Наталья Лымарь

В городском округе Люберцы коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия обильных снегопадов. Особое внимание уделяется обращениям жителей, поступающим через чат «Люберцы+Дзержинский».

28 января были расчищены проезды возле многоквартирных домов на улице Колхозной, 3 и в поселке Калинина, 42. В последнем также убрали снег с контейнерной площадки.

Глава округа Владимир Волков напомнил, что в первую очередь очищают входные группы подъездов и лестницы, затем — подходы к остановкам, магазинам и социальным объектам. Внутриквартальные проезды расчищают тяжелой техникой для обеспечения проезда личного и экстренного транспорта. Парковки, детские и спортивные площадки убирают в последнюю очередь.

Сегодня во дворах округа работают около 800 дворников и почти 250 единиц техники управляющих компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.