Коммунальные службы Котельников продолжают убирать снег после сильных осадков

сегодня в 17:23

.В Котельниках коммунальные службы продолжают убирать снег после обильных осадков, уделяя особое внимание дорогам, тротуарам и социальным объектам, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Котельниках продолжаются работы по уборке снега, выпавшего после сильных осадков. Коммунальные службы усилили расчистку, чтобы обеспечить безопасность и удобство передвижения для жителей.

В первую очередь очищаются дороги для общественного транспорта, спецтехники, автобусные остановки, входные группы подъездов, лестницы, тротуары и пешеходные дорожки. Особое внимание уделяется подходам к поликлиникам, школам, детским садам и другим социальным учреждениям. Также проводится уборка контейнерных площадок и подъездных путей к ним. Парковки, детские и спортивные площадки очищаются от снега в последнюю очередь.

Администрация обратилась к автомобилистам с просьбой не парковать машины у контейнерных площадок и в узких внутриквартальных проездах, чтобы не мешать работе спецтехники и ускорить уборку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что уборка снега в Московской области находится под особым контролем властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — пояснил Воробьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.