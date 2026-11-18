Сотрудники предприятия «Автобытдор» этой осенью вывезли с дорог и пешеходных зон Королева более 1,7 тыс. кубометров смета, пыли и природного мусора, подготовив инфраструктуру к холодам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные службы Королева ежедневно поддерживают чистоту на улицах. Осенью сотрудники «Автобытдора» очистили дороги и тротуары от смета, пыли и природного мусора, накопившегося за лето.

Особое внимание уделяют ручной уборке вдоль бордюров, куда не может пройти техника. Работники очистили свыше 150 тыс. погонных метров обочин — более 150 километров.

Комплексная уборка прошла на улицах Фрунзе, Папанина, Глинкина, Пионерской, Пушкинской и 50 лет ВЛКСМ. Дворники также очищают решетчатые колодцы ливневой канализации от засоров, чтобы предотвращать подтопления во время дождей.

За отчетный период коммунальщики удалили более 300 несанкционированных надписей и граффити с фасадов жилых домов, остановочных павильонов и малых архитектурных форм. Эти работы помогают сохранять опрятный вид общественных пространств.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.