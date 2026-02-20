Коммунальные службы Клина убрали снег на улице Гагарина

сегодня в 12:48

Коммунальные службы Клина в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада «Валли». В пятницу на улице Гагарина очистили тротуары, дороги и кровли домов, приведя в порядок центр округа.

Последствия снегопада «Валли» в городском округе Клин устраняют в усиленном режиме. В 10:30 коммунальные службы приступили к работам на улице Гагарина, где сосредоточены жилые дома, магазины, социальные объекты и крупный торговый центр.

Специалисты очистили тротуары и обработали их песко-соляной смесью. На проезжей части работала крупная техника — камаз и трактор «Амкодор Брянск».

Кроме того, снег убрали с кровель домов № 2/13 и 4/10. Для этого задействовали автовышку. Ликвидация последствий снегопада продолжится в выходные дни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.