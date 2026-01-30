Коммунальные службы Каширы круглосуточно убирают снег после обильных осадков

В Кашире коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за продолжающихся снегопадов, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Кашире продолжаются обильные снегопады, и коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Тракторист Сергей Логинов рассказал, что его рабочий день начинается в 4 утра, когда большинство горожан еще спит.

По словам Логинова, сотрудники коммунальных служб делают все возможное, чтобы своевременно очищать дороги, подъезды и тротуары. Главная задача — обеспечить безопасность и комфорт для жителей, чтобы город функционировал в обычном режиме несмотря на непогоду.

Работа коммунальщиков в сложных погодных условиях позволяет жителям вовремя добираться на работу, учебу и в медицинские учреждения. Власти призвали водителей быть внимательными на дорогах и уважать труд сотрудников, поддерживающих чистоту и порядок в городе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.