Коммунальные службы Дзержинского вывезли более 20 тыс кубометров снега

С начала обильных снегопадов в Дзержинском коммунальные службы вывезли свыше 20 тысяч кубометров снега.

В Дзержинском с начала снегопадов коммунальные службы вывезли более 20 тысяч кубометров снега. По словам директора коммунального предприятия «Наш дом — Дзержинский» Александра Мерзликина, этот объем равен примерно тысяче рейсов КамАЗ-самосвала с кузовом на 20 кубометров.

В уборке города задействованы более 60 специалистов. На улицах работают 9 тракторов с щетками и пескоразбрасывателями, универсальная дорожная машина для уборки и противогололедной обработки, погрузчик «Амкодор», КамАЗ и две «Газели».

Особое внимание уделяют расчистке тротуаров у социальных объектов, в том числе около гимназии № 4. Специалисты очищают дорожки до асфальта для безопасного прохода детей.

Уборка снега проводится во всех районах города: в скверах, парках, на центральных улицах и во дворах. К работам активно присоединяются жители, которые расчищают подходы к подъездам и пешеходные дорожки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.