Коммунальные службы Дубны расчищают улицы от снега с раннего утра

В Дубне 28 января коммунальные службы начали уборку снега на улицах Володарского, Центральной, Свободы и Тверской с 5:00. Работы в районе Левобережья завершились в полночь и возобновились спустя пять часов.

На маршруты вышли 16 тракторов со щетками и семь комбинированных дорожных машин. К расчистке снега присоединились и местные предприниматели: одни используют лопаты, другие — снегоуборочные отвалы.

Местный житель Александр рассказал, что уже более шести лет использует на своей «Ниве» специальный ковш, произведенный в Кунгуре. По его словам, такое оборудование подходит и для автомобилей «УАЗ» и эффективно справляется с уборкой снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.