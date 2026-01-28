Коммунальные службы Домодедова проводят ночную уборку снега на улицах города

Две бригады коммунальных служб Домодедова вышли на ночную уборку снега на улицах Рабочая и Ленинская, а также прилегающих территориях.

В ночь на 28 января в Домодедове две бригады коммунальных служб приступили к уборке снега на улицах Рабочая и Ленинская. Для вывоза снега используются погрузчики и грузовые автомобили, которые доставляют его на специализированный полигон за пределами города. В каждой бригаде задействованы семь человек, четыре грузовых автомобиля и один погрузчик.

Водитель погрузчика Абдурасул Ахмедов сообщил, что работает в две смены: первая длилась с шести утра до семи вечера, вторая — с девяти вечера до пяти утра. В ночную смену предусмотрен часовой перерыв для специалистов.

Особое внимание уделяется территории возле школы № 2, чтобы обеспечить безопасный проход для детей утром. Помимо двух бригад, в ночное время по всему городу работают шесть тракторов с щетками, которые продолжают очистку дорог.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.