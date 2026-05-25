Коммунальные службы Долгопрудного вывели 29 машин на уборку

Коммунальные и дорожные службы Долгопрудного 25 мая продолжают уборку улиц и дворов. В работах задействованы 29 единиц техники и 47 сотрудников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала недели на улицах Долгопрудного работают специалисты МБУ «Благоустройство». Они проводят подметание, сбор и вывоз мусора, а также мойку дорожного полотна. Влажную уборку выполняют в любую погоду — дороги промывают мощной струей воды даже в пасмурные дни.

В работах задействована вакуумная подметально-уборочная машина, которую в шутку называют «городской кот». Компактная техника помогает поддерживать чистоту на тротуарах и проезжей части.

В городе также продолжается окос травы. Сегодня на улицах Спортивная, Дирижабельная, 25-го Съезда и на Московском шоссе работают 10 человек и трактор со специальным навесным оборудованием.

Кроме того, сотрудники предприятия обрезают ветки деревьев, меняют лампы в фонарях, ремонтируют ограждения и удаляют несанкционированные объявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.