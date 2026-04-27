Коммунальные службы Долгопрудного устраняют последствия снегопада

Сильный снегопад обрушился 27 апреля на Долгопрудный, коммунальные и дорожные службы приступили к расчистке дорог, дворов и парков. В работах задействованы десятки единиц техники и сотни сотрудников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На муниципальных дорогах работают 16 единиц техники и 60 рабочих ручной уборки. На региональных трассах задействовано более 5 машин и около 15 человек. Специалисты очищают и обрабатывают проезжую часть, тротуары и остановки, убирают урны и мусор, в том числе в полосе отвода дорог.

МБУ «Благоустройство» направило на расчистку общественных пространств, тротуаров и пешеходных дорожек 16 единиц спецтехники и 40 дворников. В городе также работают две бригады пильщиков, которые убирают упавшие деревья.

В парках округа трудятся 13 рабочих и трактор объединенной дирекции парков, дорожки посыпают гранитной крошкой. Из-за непогоды в парке на Молодежной и в Центральном парке Победы уже упали несколько деревьев, поэтому жителям рекомендуют временно отложить прогулки.

Во дворах 14 управляющих компаний вывели 235 дворников и 23 единицы техники — погрузчики, тракторы и роторы. Уборка ведется во всех районах, однако снегопад продолжается, и работы идут в сложных условиях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.