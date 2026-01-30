Коммунальные службы Дедовска очистили дворы после снегопада

В Дедовске на улице Главной и улице Победы коммунальные службы провели уборку снега во дворах многоквартирных домов после сильного снегопада. Работы выполняла подрядная организация ООО «КСБ». Специалисты вручную убирали снег между припаркованными автомобилями, после чего фронтальный погрузчик собирал снег для последующего вывоза на специализированный полигон.

Мастер подрядной организации Григорий Вадюхин пояснил, что в уборке задействованы тракторы МТЗ-80, которые работают в паре: один сгребает снег и прометает щеткой, второй окончательно очищает асфальт. Такая схема позволяет повысить качество и скорость уборки.

Жители положительно оценивают работу коммунальщиков и сами участвуют в расчистке парковочных мест. По словам жителя Андрея Ковалева, управляющая компания информирует о предстоящих работах через домовые чаты, однако он считает, что оповещать нужно заранее, чтобы автовладельцы могли переставить машины и освободить больше места для техники.

ООО «КСБ» обслуживает в Дедовске более 40 дворовых территорий и общественных пространств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.