Коммунальные службы Бронниц убирали снег ночью для обеспечения безопасности

В ночь на 29 января коммунальные службы ООО «Бронницкий ДорСервис» приступили к уборке снега на улицах Бронниц. Работы стартовали в четыре часа утра, чтобы обеспечить безопасность движения при минимальном трафике.

На улицы города выехали шесть комбинированных дорожных машин, загруженных солью и песком, а также один погрузчик. Техника работала клином: первая машина разбивала наст по осевой линии, третья очищала обочину, снег отбрасывали для последующего вывоза. Маршрут охватил ключевые городские улицы — Советскую, Пущина, Москворецкую, Марьинскую, Каширский переулок и участок Старорязанского шоссе до деревни Чулково.

Параллельно специалисты обрабатывали дорожное полотно противогололедными материалами для предотвращения утреннего гололеда. Мастер дорожных работ Иван Мальцев отметил, что ночной график позволяет не мешать движению и обеспечивает высокую производительность. Главная задача — к началу дня обеспечить проезд автобусов и своевременный доступ жителей к рабочим местам.

С шести утра к уборке подключатся другие городские службы. Они займутся расчисткой дворов, парковок, центральных площадей, парков, а также подъездов к больнице, детским садам и школам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.