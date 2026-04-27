Коммунальные службы Богородского округа расчиcтили снег 27 апреля

Коммунальные и дорожные службы Богородского округа с ночи 27 апреля устранили последствия мощного снегопада, в результате которого выпало около пяти сантиметров осадков. На улицы вывели спецтехнику и дополнительные бригады рабочих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сильный снегопад начался в Московском регионе в ночь на 27 апреля. В преддверии майских праздников выпало около пяти сантиметров осадков, зафиксированы упавшие деревья и заносы на тротуарах.

В Богородском округе к работам привлекли около 16 подметающих тракторов, которые вышли на линии с двух часов ночи. Полный штат дворников и уборщиков приступил к расчистке улично-дорожной сети, дворов и общественных пространств. Проводится механизированное прометание тротуаров, очищаются подходы к социальным объектам, применяется противогололедная обработка дорог. В работе задействованы грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы.

Около 160 сотрудников МБУ «Благосфера» выполняют ручную уборку тротуаров, пешеходных переходов и остановок, где невозможно использовать технику. В управляющих компаниях мобилизованы 250 дворников и 10 единиц техники для расчистки внутридворовых проездов и подходов к подъездам.

Жителей округа просят соблюдать осторожность и по возможности ограничить использование личного транспорта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.