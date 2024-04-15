Коммунальную инфраструктуру модернизируют в ряде округов Подмосковья

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел в мкр. Климовск городского округа Подольск открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие советник губернатора Подмосковья Александр Самарин, представители профильных министерств и ведомств, руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также главные заинтересованные стороны — жители.

Как отметил в начале встречи председатель Комитета Игорь Коханый, в регионе на заданную тематику проходит серия открытых трибун в формате кустовых совещаний. В Климовске — она вторая. И затрагивает Ленинский округ, Домодедово, Подольск, Серпухов, Чехов.

«Мы проводим встречу по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова с целью проинформировать, что мы будем делать по направлению модернизации объектов теплоснабжения для того, чтобы такие ситуации, как в новогодние праздники, не допускать, — обратился к сидящим в зале жителям Игорь Коханый. — Мы подробно расскажем, какие работы ведутся в ваших округах по подготовке к следующему отопительному сезону и что планируется сделать в ближайшие годы».

Первым с докладом выступил заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин. Он рассказал о том, что на уровне региона был создан штаб по теплоснабжению, который включил в себя как представителей городских структур, органов прокуратуры, так и экспертов, которые разбираются в системах теплоснабжения. В рамках штаба были созданы 4 рабочие группы по включению, в первую очередь, проблемных объектов в госпрограмму.

«Свои мероприятия мы разделили на две категории — это первоочередные, которые необходимо выполнить до начала отопительного периода 2024–2025 годов, а также долгосрочные, которые также включены в госпрограмму, но начнут реализовываться с 2025 года и вплоть до 2029 года», — пояснил Андрей Пулин.

Выступающий подробнее остановился на каждом из пяти округов.

Мероприятия в микрорайоне Климовск округа Подольск в 2024 году

Планируется выполнить капитальный ремонт 13,5 км сетей на общую стоимость более 1,5 млрд рублей — это улицы Заводская, Школьная, Ленина, Победы, Гайдара. Также 600 метров планируется построить на Художественном проезде. Еще по 5 км сетей принято решение о замене после опрессовки.

«По линии фонда капремонта в 147 домах запланирована установка индивидуальных тепловых пунктов. Эта работа уже началась — 13 ИТП уже установлены. Работы завершатся до конца августа. Также в рамках программы капремонта в микрорайоне планируется замена всех внутренних коммуникаций, сетей, стояков и всех труб», — подчеркнул Пулин.

Краткосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 132 тыс. человек.

Мероприятия в Подольске на 2025–2026 годы

По словам Андрея Пулина, к реализации долгосрочных мероприятий приступят в этом году.

«Здесь у нас уже более глобальные мероприятия. Это реконструкция четырех котельных с окончанием работ в 2025 году — в микрорайонах Шепчинки, Ново-Сырово и на улицах Победы и Ульяновых. Кроме того, запланирован капитальный ремонт той самой котельной — Климовского специализированного патронного завода — мы планируем его начать в этом году, а завершить в 2026 году. Также в 2026 г. будет реконструировано 9 километров сетей в микрорайонах Шепчинки и Ново-Сырово», — сказал он.

Долгосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 80 тыс. человек.

Мероприятия в округе Чехов в 2024 году

В краткосрочную программу заложено строительство одной котельной в деревне Бершово и реконструкция одной котельной в поселке Чернецкое. Работы уже ведутся, находятся на завершающей стадии.

«Также принято решение о замене двух километров сетей после опрессовки по Симферопольскому шоссе, улицам Полиграфистов, Гагарина, Чехова и Вишневому бульвару», — отметил Пулин.

Краткосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 86 тыс. человек.

Мероприятия в округе Чехов на 2025–2027 годы

Планируется провести капитальный ремонт трех котельных в поселке Мещерское (2025), на Симферопольском шоссе (2026) и улице Чехова (2026).

«Также в следующем году панируется реконструкция двух котельных на улице Гагарина и в поселке Новый быт», — сказал замминистра энергетики Московской области.

Долгосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 63 тыс. человек.

Мероприятия в Ленинском округе в 2024 году

Будет проведен капитальный ремонт сетей по улице Советская и Белокаменному шоссе. И строительство сетей по улице Березовая. Заменить после опрессовки планируется 13 км сетей — на улице Школьная и поселках Горки и Развилка.

Краткосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 15 тыс. человек.

Мероприятия в Ленинском округе на 2025–2029 годы

Запланированы мероприятие в общем объеме на 2,7 млрд рублей.

«В планах реконструкция трех котельных — в поселках Суханово (2025), Измайлово (2026), Развилка (2027). Также реконструкция 14 центральных тепловых пунктов — это улицы Школьная, Лемешко, Советская, Строительная и другие. По сетям — их реконструкция запланирована в поселке Развилка, капремонт — на улице Советская и строительство — на улице Березовая. Эти работы запланированы на 2025 и 2026 годы», — проинформировал Андрей Пулин.

Долгосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 15 тыс. человек.

Мероприятия в округе Домодедово в 2024 году

Будет проведен капремонт котельной на территории воинской части Ильинское. Начало работ планируется на конец апреля — начало мая. Там же, в случае необходимости, будет заменено 6 км сетей после опрессовки.

Краткосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 5 тыс. человек.

Мероприятия в округе Домодедово на 2025–2029 годы

Запланировано строительство пяти котельных в деревне Шубино-2 (2025), в микрорайоне Белые столбы (2027), на улице Гвардейская (2029), в микрорайоне Чурилково (2029), на территории воинской части Ям (2029).

Также на 2029 год в планах реконструкция двух котельных на улице Заря и в Городке-15 «Русь».

Строительство сетей запланировано в мкр. Белые Столбы (2027), реконструкция — по улицам Корнеева (2025), Королева (2025), Каширского шоссе (2025).

Долгосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 30 тыс. человек.

Мероприятия в округе Пущино

В Пущине в микрорайоне Г будет проведен капитальный ремонт одного центрального теплового пункта, а в ЦРК — капитальный ремонт сетей.

Краткосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 10 тыс. человек.

Мероприятия в округе Серпухов

«Здесь несколько иная ситуация. В Серпухове в настоящий момент реализуются две концессии. Концессионер выполняет работы по реконструкции, модернизации инженерных систем. Поэтому мероприятий в госпрограмме у нас не так много», — пояснил Андрей Пулин.

Он рассказал, что в рамках этих соглашений построено или реконструировано 24 котельных, а также около 30 километров сетей.

«Здесь как раз основные мероприятия, которые выполнил концессионер, затронули более 75 тысяч жителей городского округа. И в дальнейшем мероприятия, которые у нас запланированы в госпрограмме, выполняются только для поддержания работоспособности всей этой системы», — отметил докладчик.

Планы по ЖКХ

О том, что запланировано в округах по линии ЖКХ рассказал Павел Кузнецов, начальник управления развития коммунальной инфраструктуры и нормирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«С 2014 года мы реализовали более тысячи мероприятий — это 563 объекта питьевого водоснабжения, 50 объектов водоотведения, 335 объектов водоснабжения. Также мы занимаемся теми объектами, которые были переданы от министерства обороны в муниципальную собственность. Таких у нас уже выполнено 112 объектов. По воде — мы свыше 94% населения обеспечили качественной питьевой водой», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что в 2024 году запланировано 120 мероприятий — это 75 объектов питьевого водоснабжения и 45 объектов водоотведения. Положительные перемены ощутят 2,2 млн человек.

Долгосрочная перспектива

Что касается долгосрочных планов, по словам Кузнецова, в Подольске запланировано провести 2 мероприятия со сроком реализации 2025–2026 гг. Это строительство очистных сооружений системы ливневой канализации и магистрального коллектора.

В Чехове в 2026–2028 годах запланировано провести 6 мероприятий: ВЗУ в д. Чепелево, с. Стремилово, д. Мелихово; реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Столбовая; строительство КНС с сетями водоотведения, д. Мелихово; реконструкция очистных сооружений канализации, пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18.

Самое большое количество мероприятий будет проведено в Ленинском округе — в период с 2025 по 2027 годы там планируется к реализации 9 проектов.

«Планируем строительство водорегулирующего узла в Видном, очистных сооружений ХБК в д. Калиновка и п/о Петровское, инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в п. Битца, д. Вырубово и д. Тарычево, а также реконструкцию очистных сооружений ХБК в п. Горки Ленинские, линейного объекта в Видном, водозаборного узла № 8 в п. Горки Ленинские», — перечислил Павел Кузнецов.

После подробных докладов свои уточняющие вопросы могли задать жители. Такую возможность предоставили каждому желающему. Больше всего вопросов поступило от принимающей стороны — жителей Подольска.

На системные вопросы ответы были даны в зале — представителями профильных министерств и руководством местной администрации. Более сложные — взяты на проработку.

Как добавил в заключении Игорь Коханый, всем без исключения будут даны ответы или разъяснения.

Следующая открытая трибуна планируется через 2 недели и охватит северное направление Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.