Коммунальная техника Москвы будет работать на столичных электробатареях

Столичная компания «Системы автономной энергии», входящая в ГК «Итэлма», разработала аккумуляторные батареи, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Аккумуляторные батареи нацелены на производителя дорожно-коммунальной техники. Гарбузов отметил, что Москва активно укрепляет технологический суверенитет страны и создает конкурентоспособную продукцию для ключевых отраслей экономики.

«Так, в столице был разработан аккумуляторный блок для городских вакуумно-подметальных машин, что позволит значительно повысить уровень их локализации. Применение в коммунальной технике компонентов с инновационной технологией управления зарядом позволяет достичь уровня локализации почти 70%», — уточнил Гарбузов.

Представленная технология управления реализована впервые: контроллер быстрого заряда встроен непосредственно в аккумуляторную батарею, что ранее выполнялось системой управления автомобиля. Емкость компонента составляет 234 Ач при массе 580 кг, в устройстве предусмотрен встроенный подогрев для работы в любых погодных условиях. В числе особых преимуществ — высокая скорость полной зарядки: всего 80–90 минут.

«Данный тип батарей разработан специально для отечественной коммунальной техники. Мы продолжаем сотрудничество и по другим проектам, например, прорабатываем тяговые инверторы для работы дорожно-коммунальной техники. Это значимые проекты, которые дают возможности для роста рынка электротранспорта специального назначения и развитию коммунального транспорта столицы, в частности», — прокомментировал основатель и генеральный директор компании «Системы автономной энергии» Антон Мухин.