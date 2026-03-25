«Коммерсант»: власти планируют фильтровать весь трафик Рунета

Минцифры планирует увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), что позволит анализировать весь трафик рунета с запасом под его естественный прирост, расширение блокировок и появление новых методов их обхода, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Из приказа о плане деятельности Минцифры до 2030 года следует, что ведомство хочет увеличить мощность системы ТСПУ в 2,5 раза (до 954 Тбит/с). Кроме того, планируется расширить финансирование соответствующего федерального проекта на 14,9 млрд рублей, до 83,7 млрд рублей.

Большую часть этих денег хотят направить на увеличение пропускной способности и обновление АСБИ (Автоматизированная система обеспечения безопасности российского сегмента интернета). В приказе говорится, что расширение мощности системы поспособствует обеспечению «сетевого суверенитета и информационной безопасности» в интернете к 2030 году.

Собеседник «Ъ» на телеком-рынке рассказал, что у ТСПУ есть ограниченная мощность, когда система не справляется с обработкой объемов трафика. Для решения проблемы необходимо усилить систему.

Между тем в Роскомнадзоре сообщили, что система масштабируется «в соответствии с ростом трафика операторов связи».

Ранее в Сети появились сообщения, что РКН якобы испытывает проблемы с блокировкой и фильтрацией трафика. В Роскомнадзоре опровергли эту информацию.

