Комлесхоз стал учредителем Ивантеевского лесопитомника

«Благодаря проведенным преобразованиям Ивантеевский питомник получит дополнительные ресурсы для развития и реализации своего потенциала, а также возможность активно участвовать в развитии лесного хозяйства Подмосковья», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Ивантеевский лесной селекционный питомник — хозяйство с богатой историей и замечательными традициями — основан в 1933 году. Его создание было связано с необходимостью выведения новых сортов деревьев, кустарников, устойчивых к неблагоприятным факторам окружающей среды, повышенной влажности, не гниющих и долговечных. Их предусматривалось использовать для озеленения и укрепления берегов создаваемого в те годы канала Москва-Волга. Во второй половине 30-х годов прошлого века на территории питомника заложили дендрологический сад, в котором стали собирать редкие и экзотические растения.

«В лесопитомнике возрождают опыт отечественной селекции, выращивая уникальный посадочный материал, популяризируют селекционные достижения, включенные в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, в частности, сорта яблонь коллекции ученого селекционера С. И. Исаева, которые в 70-х годах ХХ века росли почти в четверти садов средней полосы России», — добавил генеральный директор ГАУ МО «Ивантеевский лесной селекционный опытно-показательный питомник» Сергей Устинов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.