Комлесхоз рассказал об одном рабочем дне подмосковного лесничего

Родившись, выросши и прожив в городском округе Клин Московской области, с самого детства Олег решил связать свою жизнь с лесом. Поэтому после окончания школы он поступил в Правдинский лесхоз-техникум.

Рабочий день Олега Геннадьевича начинается с раннего утра с осмотра лесных участков. Во время патрулирования лесничий уделяет особое внимание выявлению случаев незаконной вырубки деревьев, планирует санитарно-оздоровительные мероприятия, встречается с гражданами, чтобы рассказать им о требованиях действующего законодательства. По завершении патрулирования работа продолжается в офисе лесничества, где осуществляется работа с документами и проводятся встречи с гражданами.

«Мы получили информацию о пропавшем человеке в районе поселка Саньково. Прибыв на место, я обнаружил, что спасатели уже находились там и сообщили, что пропала пожилая женщина, которая утром отправилась за грибами. На тот момент день заканчивался, небо покрывали тучи, грозя мелким осенним дождем. Оценив обстановку, мы решили обратиться за помощью к спасательному отряду «Лиза Алерт». Специалисты отряда прибыли и направили вертолет для поиска. Пилоты немедленно произвели облет предполагаемой зоны поиска и, используя сигналы мобильной связи, определили приблизительное местонахождение пропавшего. Они показали на карте, где был обнаружен сигнал. Мне это место было знакомо. Уже поздно, и погода ухудшилась. Вместе со спасателями мы отправились к месту сигнала. Освещая путь фонарями, преодолевая препятствия, мы вышли на просеку, которая находилась неподалеку от места сигнала. И вдруг среди темноты леса фонарь высветил фигуру женщины, которая была мокрая, замерзала и уже потеряла надежду на спасение. Увидев нас, она заплакала от облегчения», - вспоминает Олег Кирсанов.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил сводный план тушения лесных пожаров в Подмосковье на текущий год, определяющий порядок взаимодействия ведомств по обеспечению пожарной безопасности в лесах и при ликвидации природных возгораний.