Комлесхоз Подмосковья предупреждает об опасностях зимнего леса

Красота зимнего леса таит в себе массу опасностей. На морозе ветви деревьев становятся хрупкими, после снегопада стоит быть особенно осторожным, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«В подмосковных лесах любители лыжных прогулок прокладывают сотни километров лыжни. Лесничие Мособллеса всегда готовы помочь в обустройстве мест катания, ликвидировать ветровальные и аварийные деревья, которые мешают лыжным прогулкам», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Он напомнил, что по программе губернатора Московской области «Парки в лесу» на лесных участках, переданных в постоянное бессрочное пользование муниципальным учреждениям, проектами освоения лесов предусмотрено строительство десятков благоустроенных лыжероллерных трасс, качество и организация которых должны устраивать не только любителей, но и профессиональных спортсменов-лыжников. Но не стоит забывать об опасностях.

«На морозе ветви деревьев становятся хрупкими. После снегопадов на них образуются снежные навалы, под тяжестью которых ветви прогибаются и, как следствие, увеличивается вероятность их облома и падения. Поэтому после обильного снегопада старайтесь выбирать места прогулок на открытом пространстве. Избегайте наклоненных или частично поваленных деревьев. Лучше их обойти и ни в коем случае не проходить под ними», — предупредил Агулов.

О бережном отношении к лесу не стоит забывать и зимой. Так, за нарушение правил санитарной безопасности в лесах по ст. 8.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — до пятисот тысяч рублей.

Помимо штрафов ст. 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.