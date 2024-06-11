Комлесхоз Подмосковья назвал основные правила безопасности при грозе в лесу

В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали об основных правилах безопасного поведения при грозе в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дождь, даже ливневый — это не страшно. Грохот грома, конечно, пугает, но и только. Опасность во время грозы одна — удары молнии.

Молния опасна, ведь она может, ударив в человека, вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца.

Если гроза и сильный дождь застали вас в лесу, укройтесь на участке, где растут низкорослые деревья. Не прячьтесь от дождя и молний вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей, особенно одинокостоящих.

Также следует отключить сотовый телефон и другие устройства.

Не купайтесь во время грозы, не пережидайте непогоду в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

При отсутствии укрытия не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

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