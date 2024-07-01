Комитету лесного хозяйства Подмосковья исполнилось 12 лет

В 2012 году в Московской области было создан комитет лесного хозяйства. За 12 лет создано 6 новых лесопожарных станций, построено 8 новых зданий, закуплено свыше 180 единиц спецтехники и 1 195 единиц оборудования, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пожарную обстановку на территории лесного фонда контролирует четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах: 132 видеокамеры, которые фиксируют обстановку по всему Подмосковью; летчики совершают облеты по установленным маршрутам и оперативно передают информацию, в небо над лесничествами поднимаются 93 беспилотных летательных аппарата; спутники зондируют земную поверхность и сообщают информацию о термоточках, которую отрабатывают наземные службы; проводится наземное патрулирование», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Практически все возгорания удается ликвидировать в самом начале, не допуская их распространения на большие площади. Все пожары ликвидируются в день обнаружения.

В сотрудничестве с ведущими операторами сотовой связи в регионе работает система обнаружения больших групп людей в лесах по принципу триангуляции.

Оцифрованы и выложены в открытый доступ все данные о лесах Подмосковья. Информация о запланированных и проводимых работах комитета размещена на геоинформационном портале.

Комитет оказывает 18 госуслуг, которые заявители получают в электронном виде.

«Проведена огромная работа по очистке лесов от погибших и поврежденных деревьев. В последние три года в Подмосковье восстанавливается лесов больше, чем вырубается. За это время на территории регионального лесного фонда санитарные рубки проведены на площади чуть более 1800 га, а лесовосстановление выполнено на площади более 5000 га. За 12 лет леса восстановлены на площади свыше 57 тысяч га», — уточнил Евгений Агулов.

В рамках экологических акций «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево» и с весны этого года акции «Лес Будущего», которые проводятся по поручению губернатора, вместе с жителями Подмосковья в лесах высажено порядка 22,5 млн деревьев. В акциях приняли участие более 2,7 млн человек.

Также Подмосковье сейчас работает свыше 170 школьных лесничеств, в которых лесную науку постигают более 3000 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.