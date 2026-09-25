Комитет спрогнозировал пожарную опасность в лесах Подмосковья на 25–27 сентября

Пожаров на землях гослесфонда Подмосковья 24 сентября не зафиксировали. С 25 по 27 сентября в лесах региона прогнозируют I–III классы пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

24 сентября на землях гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировали. 25 сентября на большей части региона ожидается I класс пожарной опасности. В Виноградовском, Дмитровском, Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах прогнозируют II класс, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Шатурском — III класс.

26 сентября на большей части области ожидается II класс. В Бородинском, Волоколамском и Истринском лесничествах прогнозируют I класс, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском — III класс.

27 сентября на большей части региона сохранится II класс. В Бородинском и Шатурском лесничествах ожидается I класс, в Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском — III класс.

С 25 сентября и в ближайшие дни температура днем составит плюс 11–17 °C, ночью — плюс 8–13 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и редкие дожди. По народному поверью, 25 сентября нельзя ходить в лес и на болото: там можно встретить Василиска — сказочное чудовище, покровителя змей.

О возгорании в лесу можно сообщить по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112. Новости комитета также публикуются в MAX-канале https://max.ru/id5024129468_gos.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.