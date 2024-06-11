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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 64 закупки за неделю

За период с 3 июня по 07 июня 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 64 закупки, Об этом сообщает пресс-служба комитета.

С 03 июня по 07 июня 2024 года Комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 64 закупки.

В разных районах городского округа Зарайск планируется масштабная реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, в г. о. Балашиха — капремонт участков тепловых сетей, а в городском округе Кашира капитальный ремонт сбросного коллектора от очистных сооружений «Терново-1».

В Пушкинском г. о. будут проводить реконструкцию нескольких ВЗУ.

Общественную территорию «Бульвар А. П. Чехова» в Чехове ждет благоустройство, а в Ленинском г. о. разработают архитектурно-планировочную концепцию проекта благоустройства Коробовского лесопарка.

В нескольких округах Подмосковья ищут подрядчиков для строительства разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути.

В Лобне произведут реконструкцию МБОУ СОШ № 1 строительством пристройки на 80 мест.

Продолжается определение подрядчиков на выполнение работ по модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.