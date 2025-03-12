Комитет по конкурентной политике Подмосковья поучаствовал в заседании Госсовета РФ

Накануне в рамках заседания рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике» комиссии Госсовета РФ, состоявшегося на площадке экспертно-координационного центра, комитет по конкурентной политике Московской области представил доклад о проведении мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках в субъектах РФ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

В заседании под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также общественных объединений и институтов развития малого и среднего предпринимательства.

На заседании заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области Вахтанг Кордзахия рассказал о возможностях платформы онлайн голосования для проведения мониторинга конкурентной среды, о практике проведения мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках в субъектах РФ, а также об итогах применения полученных результатов в Московской области.

«Данная практика помогает выявить потребности участников экономических отношений, способствует разработке мероприятий, направленных на поддержку развития конкуренции, выявлению административных барьеров, расширению списка мер поддержки, совершенствованию механизмов обратной связи», — рассказал Вахтанг Кордзахия.

В ходе доклада заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области показал варианты многофакторного анализа полученных данных, а также привел ряд примеров применения результатов мониторинга.

Практика, представленная Московской областью, получила высокую оценку участников мероприятия и рекомендована к тиражированию в других регионах России.

Статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский подчеркнул важность распространения данной практики среди субъектов Российской Федерации и общественных организаций, а также замера уровня удовлетворенности участников рынка как на конкурентных, так и на монопольных рынках.

Руководитель рабочей группы — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал регионы ознакомиться с успешным опытом Московской области в области мониторинга конкурентной среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.