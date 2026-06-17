Комитет лесного хозяйства Подмосковья взыскал 3 млн руб за май

В мае 2026 года в Подмосковье взыскали более 3 млн рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах. Больше всего правонарушений выявили в Звенигородском, Истринском, Подольском, Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В мае сумма поступлений в счет возмещения вреда, причиненного лесному фонду, превысила 3 млн рублей. Средства взысканы за нарушения правил санитарной безопасности в лесах региона.

Наибольшее количество правонарушений специалисты зафиксировали в Звенигородском, Истринском, Подольском, Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах. Значительную часть ущерба нарушители компенсировали добровольно.

В комитете напомнили, что загрязнение леса отходами, ухудшение санитарного состояния насаждений и другие нарушения лесного законодательства влекут административную ответственность и обязанность полностью возместить причиненный вред. Работа по выявлению нарушений и взысканию ущерба будет продолжена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.