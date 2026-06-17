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Это нормально: белый медведь позеленел в Московском зоопарке

Белый медведь Терпей из Московского зоопарка переоделся в летнюю зеленую шубу, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» .

Медведь позеленел из-за смены сезона. Шерсть белых медведей полая, а в теплую погоду она может стать домом для микроскопических водорослей.

В результате белая шубка сменяется на зеленую. Telegram-канал показал в подтверждение кадры с Терпеем.

На видео хищник принимает ванну в бассейне в своем вольере. В кадре можно заметить, что один его бок стал зеленым.

«Ну лето же, он зеленый! Зимой он белый! Логика!» — написал один из комментаторов.

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