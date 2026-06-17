сегодня в 16:46

Полеты легких и сверхлегких самолетов и БПЛА ограничат на высоте 5200 м

В России установили временное ограничение полетов в диапазоне высот от земли до 5200 м легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников, сообщает пресс-служба Росавиации.

Это решение не касается воздушных судов государственной и экспериментальной авиации.

Действие данного режима ограничивает использование воздушного пространства над столицей, большей частью Подмосковья, а также частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями.

Этот режим будет действовать с 20 июня текущего года до особого уведомления. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Регулярные и чартерные рейсы будут выполняться по маршрутам в/из аэропортов по графику.

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