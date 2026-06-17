Дана Борисова рассказала о расставании дочери с Артуром Якобсоном

Дана Борисова заявила, что ее дочь Полина не торопится с новыми отношениями

Телеведущая Дана Борисова сообщила, что ее дочь Полина рассталась с Артуром Якобсоном и пока не ищет новые отношения, передает Общественная Служба Новостей .

Борисова рассказала, что Полина снова свободна. По ее словам, дочь готова строить отношения с новым кавалером, но сейчас не торопится.

«Надеюсь, что на этот раз ее ухажер будет соответствовать ее возрасту. Нам хватило хулиганов. Что самое обидное, так это то, что я Полю предупреждала о том, как ее уже экс-избранник может подставить и оклеветать ее», — сказала Борисова.

Телеведущая уточнила, что была против союза Полины с Артуром Якобсоном. Он старше девушки на 17 лет.

«Он ее обвинил в изменах, в алкоголизме и во всех смертных грехах. Хотя он сам создал условия, в которых невозможно строить адекватные отношения», — сказала Борисова.

Телеведущая подчеркнула, что ее дочь никуда не спешит и не стремится вступать в новые отношения.

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