Комитет Госдумы призвал регионы РФ запретить продажу вейпов

Комитет Госдумы по охране здоровья призвал регионы как можно скорее принять законы о запрете продажи вейпов на своей территории, сообщает RT .

Регионы вводят запрет на розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Госдума приняла закон, предоставляющий им такое право, в июне. В том же месяце его подписал президент России Владимир Путин.

«На данный момент закон уже был принят в Нижегородской области, Саратовской области, Пензенской области, Пермском крае, Удмуртской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Северная Осетия — Алания», — напомнили в пресс-службе комитета.

Накануне аналогичное решение приняли депутаты заксобрания Санкт-Петербурга. При этом почти половина российских регионов пока не обсуждала запрет. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее заявил о намерении запретить продажу электронных сигарет в регионе.

В комитете пояснили, что ограничения должны прежде всего защитить молодежь. По данным пресс-службы, систематическое потребление вейпов может вызвать поражение легких и навредить сердцу и сосудам. Долгосрочные последствия пока изучены не полностью: первое поколение потребителей еще относительно молодо.

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