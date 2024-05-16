Комитет Госдумы призвал отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов

Рекомендации опубликованы в думской электронной базе.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года. Он предлагает внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет.

В заключении комитета Госдумы по обороне подчеркивается, что цели могут быть достигнуты в рамках существующего указа, поэтому законопроект может быть лишним.