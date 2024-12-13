Комаров-мутантов, не боящихся зимы, заметили в Москве
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В Москве комары не засыпают даже зимой. Насекомых на снегу заметили в районе Марьино, сообщает «МК: срочные новости».
Как выяснилось, это бескрылый комар или хионея. Он является малоизученным.
Одни считают, что насекомые являются родственниками комара-долгоножки, другие — что комара-лимонида. Внешне они напоминают пауков. У них длинные лапки, с помощью которых они ловко передвигаются по поверхности. Также у них нет крыльев, чтобы не тратить лишнюю энергию в холода.
Выживать таким комарам помогает вещество-антифриз в организме. В гемолимфе хионеи нашли сахарную трегалозу, не дающую им замерзать.
Примечательно, кровь эти насекомые не пьют.