Команды Подольска победили в игре «Девушки в погонах»

Команды Подольска 28 сентября заняли призовые места во Всероссийской военно-патриотической игре «Девушки в погонах» в Подмосковье. «Варяг» и «Фортуна» победили в региональном зачете, а «Витязь-Быково» — в международном в составе сборной «Патриоты Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийскую военно-патриотическую игру «Девушки в погонах» имени М. М. Рохлиной посвятили 85-й годовщине битвы за Москву. В соревнованиях участвовали 120 команд из 40 регионов России. Делегация из Республики Армения присоединилась к игре впервые.

Подольск представили команды «Варяг», «Фортуна» и «Витязь-Быково». Первые две заняли первое место в региональном зачете Московской области. «Витязь-Быково» стал лучшим в международном зачете в составе сборной «Патриоты Подмосковья».

Участниц поприветствовали заместитель начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Екатерина Чижикова, генерал-полковник Иван Морозов и ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина.

Программа включала 14 испытаний, в том числе марш-бросок, строевую подготовку, стрельбу, разборку и сборку автомата, снаряжение магазина, защиту от оружия массового поражения, скалолазание, биатлон, тактическую стрельбу, управление БПЛА и оказание первой помощи.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.