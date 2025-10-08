Команды Юнармии из Раменского поучаствовали в военно-патриотических соревнованиях

5 октября в спортивном комплексе «Труд» в Подольске прошла XII открытая межрегиональная военно-патриотическая игра «Наследники Победы». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Округ представили две команды под руководством Ирины Клещевской, сотрудника Раменского молодёжного центра. Участникам предстояло пройти шесть этапов испытаний: строевую подготовку, полосу препятствий, сборку-разборку автомата Калашникова, защиту от оружия массового поражения, проверку знаний истории Великой Отечественной войны и стрельбу.

Команда «Неудержимые» из школы №11 посёлка Дружба показала высокий результат, заняв 23-е место среди 120 участников. Дебютанты соревнований – команда «Роза ветров» из Раменской школы №21 – продемонстрировали достойные результаты для первого выступления, несмотря на юный возраст участников, 12 лет. Они особенно отличились в строевой подготовке и ответах на исторические вопросы, финишировав на 80-м месте.

Кроме того, команда «Неудержимые» участвовала в межрегиональных соревнованиях в Щёлково, приуроченных к 25-летию подвига десантников 6-й роты. Юнармейцам предстояло преодолеть различные этапы – от верёвочных испытаний до заданий по тактической медицине.

