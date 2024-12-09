Командиры ЧВК «Вагнер» рассказали о своем кодексе

Командир первого штурмового отряда и Герой России Александр Кузнецов с позывным Ратибор рассказал о кодексе ЧВК «Вагнер», который со временем кодекс разрастался, там появлялись новые пункты, но первые оставались основными и главными, передает его слова Телеканал 360.

Руководитель компании взял на себя обязательства обеспечивать бойцов вооружением, финансированием, а также гарантии помощи раненым и семьям погибших. До конца существования «Вагнера» руководство сильно помогало ребятам, которые вернулись «трехсотыми».

«Не врать и не лукавить, всегда говорить как есть, решать вопросы коллективно. Сухой закон. Обучать людей, подбирать коллектив. У нас были ампутанты, потерявшие конечности во время боев, и им выплачивалась пенсия. За этим очень строго следил руководитель. Но в последние года полтора это уже не происходит», — прокомментировал командир.

Несмотря на то, что частной военной компании «Вагнер» больше нет, кодекс живет, и исполняется бойцами, которые когда-то состояли в организации, ставшей для них настоящей школой по раскрытию и реализации своих способностей, добавил он.

«У нас практически каждый боец был универсален. Он мог стрелять из любого вида вооружения, мог ездить на любой военной технике. Каждый из бойцов мог заменить своего товарища. В этом и заключалась уникальность ЧВК, которая объединила настоящих профессионалов», заключил Александр Кузнецов.