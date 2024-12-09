Командиры ЧВК «Вагнер» рассказали о подвигах бойцов из колоний
Александр Кузнецов с позывным Ратибор прокомментировал призванных из колоний бойцов ЧВК «Вагнер», передает Телеканал 360.
«Первые 50 „кашников“ появились в его подразделении. Срок их контракта заканчивался через шесть месяцев, после которого они могли продлить соглашение или уехать домой. Из 50 человек на тот момент, через полгода, у меня вернулось домой живыми и невредимыми 48», — уточнил он.
Известно, что призванных из мест заключения штурмовиков отличал особый подход к выполнению боевых задач.
По словам Ратибора, около 70% тех, кто прошел полугодовой контракт в «Вагнере», потом вернулись в состав ЧВК, так как привыкли к сплочению.
«Мы были единым организмом, единой семьей и выполняли вместе поставленные задачи перед государством», — заключил Кузнецов.