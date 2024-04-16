Командира спецназа «Ахмат» Алаудинова назначили на новый пост

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов освобожден от должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ и назначен замначальником главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ.

«Указом президента РФ генерал-майор командир спецназа „Ахмат“ Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Алаудинов является боевым генералом, который исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами. Назначение на новую должность является признанием его выдающихся качеств.

Кадыров добавил, что при этом Алаудинов продолжит свою деятельность в должности командира спецназа «Ахмат».

Ранее Кадыров заявил, что около 3 тыс. бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступили в чеченский спецназ «Ахмат». Он подчеркнул, что в Минобороны РФ выделили ресурсы для пополнения и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач.