Командир «Ахмата», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что часть подразделений спецназа перебросили на харьковское направление в конце мая. Бойцы работают слаженно, а на всех участках дежурят снайперы и FPV-расчеты, сообщает RT .

Генерал-майор рассказал, что также на данном направлении задействован всем известный отряд «Камертон», который стал отрядом «Каштан» — по позывному нового командира. Экс-командир «Камертона» с позывным Пресс стал заместителем Алаудинова и возглавил штаб «Ахмата».

«Уровень подготовки подразделений ВСУ сейчас я бы оценил на 3 балла из 5, на некоторых участках — на 4», — сказал высокопоставленный офицер.

Он подчеркнул, что «Ахмат» не только не боится украинского контрнаступления, но и ждет его. В настоящее время подразделения готовятся к последнему бою, который решит исход специальной военной операции. Противник бросит все силы на харьковское направление и будет окончательно уничтожен.

Алаудинов добавил, что сегодня разыгрывается шахматная партия, в которой победу одержит Россия. Влитые Западом в Украину средства не смогут переломить ситуацию.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что главком ВСУ Александр Сырский готов к уничтожению Харькова.