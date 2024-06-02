Координатор подполья: Сырский не против уничтожения Харькова

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что главком ВСУ Александр Сырский готов к уничтожению Харькова и считает это неплохой идеей, сообщает «Царьград».

По словам Лебедева, Сырский предложил не заниматься глупостями в виде строительства защитных сооружений в чистом поле.

«Не нужны окопы, не нужны все эти «сверхмощные» бетонные бункеры и блиндажи. Надо всего-то делать из городов укрепрайоны. Именно это Сырский и предложил», — добавил Сергей Лебедев.

По словам координатора, идея состоит в том, чтобы превратить жилые дома в огневые точки. Гражданских людей будут использовать в качестве живого щита.