Команда Воскресенска победила в областном турнире «Воскресенский эрудит»

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Команда «Виктория» из Воскресенска заняла первое место на XIV областном интеллектуальном турнире «Воскресенский эрудит» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнование прошло 22 октября во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В XIV областном интеллектуальном турнире «Воскресенский эрудит» участвовали команды из Балашихи, Подольска, Бронниц, Егорьевска, Ленинского округа и Воскресенска. Победителем стала воскресенская команда «Виктория».

Турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья состоялся 22 октября во Дворце культуры «Химик». Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» помогали проводить мероприятие. Специалист центра Алексей Подлаткин выступил ведущим и автором заданий.

В Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Воробьева продолжается работа по созданию доступной среды. «Воскресенский эрудит» дает участникам возможность проверить знания, найти новых друзей и обменяться опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.